الشرطة الإيطالية تحبط مخططا لاستهداف مسجد

اعتقلت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، شخصين ينتميان لجماعة يمينية متطرفة بشبهة التخطيط لشن هجوم على مسجد.

وكانت الجماعة المتطرفة قد أعدت خطة لتفجير مسجد بالقرب من سيينا قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة خوفًا من القبص عليهم.

وقالت الشرطة إن المجموعة، المكونة من 12 شخصًا، كانت تعتزم تفجير المسجد في كولي فال ديلسا بالقرب من سيينا بتفجير أنبوب غاز.

وأشارت إلى إن أحد أعضاء المجموعة قال في تسجيل صوتي "لقد أحضرت الخرائط ونريد منه أن يفجر أنبوب الغاز حتى يتم انفجار المبنى بأكمله".

وزعموا أنهم تخلوا عن الفكرة خوفًا من إلقاء الشرطة القبض عليهم.

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والشخصان المعتقلان هما أندريا تشيسي، 60 عامًا ، موظف في مصرف، وابنه يوري، البالغ من العمر 22 عامًا.

واعتقل تشيسي وابنه بتهمة حيازة متفجرات وأجزاء من ذخائر حربية.

وكانت الشرطة قد أوقفت 12 شخصًا بشبهة التخطيط للهجوم، قبل أن تطلق سراح 10 منهم، وتحتجز اثنين فقط.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق مع المشتبه بهما لحيازتهما أسلحة بهدف ارتكاب أعمال تخريبية.

وشنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل ومكاتب في محافظة سيينا.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم رددوا هتافات عنصرية وفاشية عقب القبض عليهم.