"أدنوك" تتعاقد مع "بي بي" و"توتال" لتوريد الغاز المسال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال - التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأربعاء، عن توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من شركة "بي بي" وشركة "توتال" تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال حتى الربع الأول من عام 2022. ومع توقيع هذه الصفقات تواصل أدنوك للغاز الطبيعي المُسال توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.

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