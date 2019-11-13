القوات المسلحة الإمارتية تعلن استشهاد أحد جنودها بنجران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإمارتية، الأربعاء، استشهاد العريف/1 طارق حسين حسن البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.
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