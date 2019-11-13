الصحة المصرية: 6 وفيات و١٥ مصاباً في حريق خط الغاز شمالي البلاد

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/11/13 11:18 م بتوقيت أبوظبي
صورة متداولة لموقع الحريق
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، مصرع 6 أشخاص وإصابة ١٥ آخرين، جراء اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بإحدى قرى محافظة البحيرة، شمالي البلاد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة المصرية، أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.
وأكد في بيان، أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسد واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.
وشهدت عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة كسرا بخط أنابيب شركة طنطا للبترول.
وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحظة اشتعال الحريق بالقرية، وسط حالة ذعر بين الأهالي.
وتواصل فرق الإنقاذ والحماية المدنية التعامل مع الحريق، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف، ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.
وقال المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول إن لصوص المواد البترولية هم من تسببوا في نشوب حريق بالخط في إيتاي البارود.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن اللصوص خلال محاولتهم السرقة من خط البترول حدث ثقب في الخط، ولم يستطيعوا السيطرة عليه، مما أدى لحدوث تسرب واشتعال الحريق.
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