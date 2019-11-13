مسجد هاشم في قطاع غزة.. ضريح جد النبي وأيقونة حضارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدينة "غزة هاشم" جاءت تسميتها لوجود قبر هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها، هاشم هو الجد الثاني لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. كانت غزة حلقة وصل بين تجار آسيا وأوروبا عبر مينائها القديم، ووُردت تجارة هاشم في النصوص القرآنية بـ"رحلة الشتاء والصيف". أقام في المدينة العديد من أبناء قبيلة قريش وعلى رأسهم والد النبي محمد وأجداده.

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