خاص.. كارتيرون يوضح حقيقة مفاوضات النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، عن حقيقة مفاوضات نادي النجم الساحلي التونسي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت تفاوض النجم الساحلي مع كارتيرون عقب رحيله عن تدريب الرجاء المغربي؛ حيث يستعد الفريق لمواجهة الأهلي يوم 30 نوفمبر/كانون الأول الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "لدي العديد من العروض أعكف على دراستها، لكن حقيقةً النجم الساحلي لم يتصل بي رسميا لقيادة الفريق".

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وأضاف كارتيرون: "سأحسم موقفي قريبا من التعاقد مع فريق جديد، قدمت أفضل ما لدي مع الرجاء وأرتبط بعلاقة جيدة مع اللاعبين والجماهير رغم رحيلي".

وكان نادي الرجاء المغربي قد أعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون وتعيين جمال السلامي، المدرب المغربي مديرا فنيا للفريق.

ويملك كارتيرون خبرة طويلة في الملاعب الأفريقية؛ إذ حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2014-2015 مع مازيمبي الكونغولي، وكأس السوبر الأفريقي مع الرجاء النسخة الماضية.

وسبق لكارتيرون تدريب النادي الأهلي المصري وقاده لنهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية ولكنه خسر اللقب على يد الترجي بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين.