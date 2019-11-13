شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونغرس»: بدء أولى جلسات الاستماع العلنية لعزل ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

بدأت أولى الجلسات العلنية في مجلس النواب الأمريكي، في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترمب، فيما إذا كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.

وجاءت الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية بدأت في سبتمبر الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترمب.

سيكون أول من يدلي بشهادته سفير الولايات المتحدة بالنيابة لدى أوكرانيا بيل تايلور، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جورج كينت، حيث يوجد في القاعة العشرات من الصحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون.

وسيتم بث جلسات الاستماع مباشرة عبر الإنترنت وعلى القنوات التلفزيونية الأمريكية الرئيسية.

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هذا وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات، في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن.

وستحدد نتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى أن ترمب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترمب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارة مجموعة «بوريزما كروب»، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا، ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي استدعاءً لبومبيو على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أكتوبر الماضي، التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله انقلاباً ومحاولة للاستيلاء على السلطة.