شكرا لقرائتكم خبر عن «الغنوشي» رئيساً للبرلمان التونسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) انتخب راشد الغنوشي رئيس ومؤسس حزب النهضة، اليوم (الأربعاء)، رئيساً للبرلمان بغالبية الأصوات. ونال الغنوشي 123 صوتاً إثر اتفاق مع الحزب الثاني «قلب تونس»، وفقاً لما أفادت به مصادر من داخل الحزب. وكان الغنوشي انتخب نائباً في الانتخابات التي جرت في السادس من شهر أكتوبر الماضي.



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