شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: على السياسيين العراقيين مسؤولية البدء بالإصلاحات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، اليوم (الأربعاء)، أن على الساسة العراقيين «تولّي المسؤولية» للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.

وقالت هينيس إن على المسؤولين «تولّي المسؤولية لتحقيق ما يراد تحقيقه. هم منتخبون من الشعب، وهم مسؤولون أمامه».