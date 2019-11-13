شكرا لقرائتكم مصر.. قتلى ومصابون في حريق مروع بخط نقل مواد بترولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط قتلى وجرحى في حريق بخط نقل مواد بترولية بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وذكر شهود عيان لـ" العربية.نت" أن حريقاً اندلع بخط نقل مواد بترولية بقرية المواسير، التابعة لمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أسفر عن سقوط قتلى وحرجى، مضيفين أن قوات الدفاع المدني سارعت بالانتقال لموقع الحادث، وقامت بنقل الحرجى والضحايا لمستشفى إيتاي البارود.

ودفعت السلطات المصرية بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق، كما تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

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وبثت رواد مواقع التواصل وشهود عيان فيديو للحادث والحريق المروع مؤكدين سقوط ضحايا وتفحم للجثث وسيارات خاصة وعامة ومركبات توك توك.

من جانبه ذكر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة نحو 11اخرين تم نقلهم لمستشفيات ايتاي البارود وكفر الدوار.

وذكر مصادر طبية لـ " العربية.نت " أن الإصابات تنوعت ما بين حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة واختناقات من تأثير الدخان.

