كشفت مصادر مطلعة لـRT أن "​القاهرة​ تسعى لإيجاد صيغة للتفاهم تضمن عودة الهدوء إلى ​قطاع غزة​، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية و​الصواريخ​ الفلسطينية"، موضحةً انه "بدأت هذه المساعي بوصول المنسق الأممي الخاص لعملية ​السلام​ ب​الشرق الأوسط​ نيقولاي ملادينوف إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ في إطار جهوده لوقف التصعيد حول قطاع غزة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة لـ"روسيا اليوم": مساع مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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