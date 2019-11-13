جهانغيري: ايران اجتازت المرحلة الاقتصادية العصيبة

لفت النائب الاول للرئيس ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ إلى ان "ايران الاسلامية ورغم مؤامرات الاعداء لكنها استطاعت ان تتجاوز المرحلة الاقتصادية الخطيرة"، مشيراً إلى ان "الكثير من القيود ازيلت بفضل الباري تعالى عن البلاد اليوم"، مضيفاً "الاميركيون كانوا يزعمون انهم قادرون من خلال الحظر ان يثيروا توترات جادة في البلاد؛ لكن الشعب الايراني بكافة شرائحه استطاع وبفضل الصمود والتماسك، الى جانب جهود المسؤولين ان يفوّت الفرصة على هؤلاء في بلوغ مآربهم".

وأشار إلى أن "​سياسة​ افتعال التوترات من جانب الاميركيين لن تدوم قطعا؛ مضيفا ان الشعب مقبل على مستقبل واعد وايام مشرقة".