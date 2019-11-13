نفى عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" ​محمد الهندي​ في تصريح له، "بشكل قاطع صحة ​الأخبار​ المتداولة حول وجود زيارة لقيادة ​حركة الجهاد الإسلامي​ إلى ​القاهرة​ الليلة من أجل التباحث في موضوع تهدئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة الجهاد نفت الأخبار المتداولة حول وجود زيارة لقيادة الحركة إلى القاهرة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.