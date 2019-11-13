استخباراتي أميركي سابق: ترامب كان أحمقا مفيدا لموسكو وأصبح عميلها دون أن يدري

اعتبر ضابط المخابرات السابق في ​البحرية الأميركية​، مالكولم نانس ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ كان منذ فترة طويلة أحمقا مفيدا ل​موسكو​، لكونه يملك مصالح اقتصادية في ​روسيا​"، مشيراً إلى أن "ترامب نجح حتى الآن في التحول من أحمق إلى عميل كامل الأركان لروسيا، دون أن يدرك بنفسه ذلك".

ولفت إلى أن "ترامب تلقى الكثير من ​المال​ من الأوليغارشية الروسية، خلال تنمية أعماله في موسكو"، قائلا: "حينما قدم ترامب إلى روسيا، وأصبح من الواضح جدا لموسكو أن هذا الرجل يمكن أن يتحول من أحمق مفيد – حيث أنه على الرغم من أنه لم يكن شيوعيا، فقد أراد بناء برج في موسكو في عام 1988 – إلى عميل يدرك أنه كذلك، أي أنهم استخدموه، لكنه لم يكن يعلم بذلك".

وأضاف "بحلول عام 2014، كان بإمكان ترامب أن ينظر إلى ​العالم​ حصريا من وجهة نظر موسكو"، نظرا لحقيقة أن روسيا سمحت له بتوفير دخول ضخمة من أعماله التجارية"، متسائلا "هل اتخذ ترامب الخطوة التالية؟ أي أنه أصبح عميلا لروسيا وعلى علم بذلك؟".