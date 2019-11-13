الخارجية التركية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

دانت وزارة الخارجية التركية "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"حماية الفلسطينيين"، قائلة "الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم أمس أسفرت عن مقتل الكثير من المدنيين ولا يجوز أن يتغاضى المجتمع الدولي عن مأساة فلسطين، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تنفيذ التزاماته بحماية السكان المدنيين في فلسطين" كما دعت إسرائيل إلى "التخلي عن "الأعمال العدائية".
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