اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى انه "مشغول جدا" بشكل لا يتيح له متابعة جلسات الكونغرس عبر التلفزيون بشأن اجراء محتمل لاقالته.
واوضح ترامب في تصريح من البيت الابيض حيث استقبل نظيره التركي رجب طيب اردوغان، "إن في الامر مؤامرة وخداعا".
وادلى الاربعاء مسؤولان اميركيان بشهداتيهما في الكوغرس الاميركي في اطار اجراء الاقالة الذي يهدد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اكد ان لا وقت لديه لمتابعة جلسات الكونغرس بشأن اقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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