ترامب اكد ان لا وقت لديه لمتابعة جلسات الكونغرس بشأن اقالته

اشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الى انه "مشغول جدا" بشكل لا يتيح له متابعة جلسات ​الكونغرس​ عبر التلفزيون بشأن اجراء محتمل لاقالته.

واوضح ترامب في تصريح من ​البيت الابيض​ حيث استقبل نظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، "إن في الامر مؤامرة وخداعا".

وادلى الاربعاء مسؤولان اميركيان بشهداتيهما في الكوغرس الاميركي في اطار اجراء الاقالة الذي يهدد ترامب.