السلطات الصينية تدعو هونغ كونغ إلى الحزم مع المحتجين

دعت ​السلطات الصينية​، ​حكومة هونغ كونغ​ إلى "التعامل بحزم مع المحتجين من أجل إنهاء الاضطرابات واستعادة النظام في المدينة"، مشيرةً إلى أنه "أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة، المدينة تنزلق إلى هاوية ​الإرهاب​"، لافتةً إلى أنه "يدعم بحزم حكومة هونغ كونغ، في تبني كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الاضطرابات، واستعادة النظام في أقرب وقت".

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