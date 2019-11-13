السلطات الصينية تدعو هونغ كونغ إلى الحزم مع المحتجين

دعت السلطات الصينية، حكومة هونغ كونغ إلى "التعامل بحزم مع المحتجين من أجل إنهاء الاضطرابات واستعادة النظام في المدينة"، مشيرةً إلى أنه "أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة، المدينة تنزلق إلى هاوية الإرهاب"، لافتةً إلى أنه "يدعم بحزم حكومة هونغ كونغ، في تبني كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الاضطرابات، واستعادة النظام في أقرب وقت".
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