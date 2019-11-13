اكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ خلال لقائه الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن وقف ​إطلاق النار​ في ​سوريا​ صامد بشكل جيد، مشيراً إلى أن يبدو أن ​الأكراد​ في سوريا راضون، موضحاً "إننا تركنا قوات في سوريا لتأمين ​النفط​"، مضيفاً "​تركيا​ لديها 100 معتقل من تنظيم "داعش" الارهابي".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب خلال لقائه أردوغان: يبدو أن الأكراد في سوريا راضون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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