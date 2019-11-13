سرايا القدس: نتانياهو لا يملك الجرأة ليسمح لرقابته بالكشف القواعد العسكرية التي استهدفناها

اكد الناطق باسم "​سرايا القدس​" أبو حمزة ان "سرايا القدس" تتحدى الإرهابي رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ وفريقه الأمني الذي تباهى متفاخراً باغتيال القائد بهاء أبو العطا أن يمتلك الجرأة ليسمح لرقابته العسكرية أن تقوم بالكشف عن أسماء وصور القواعد العسكرية والإستراتيجية التي وصلت إليها صواريخنا.

واشار الناطق باسم سرايا القدس الى ان "العدو يفرض رقابة شديدة جداً على الواقع حتى لا يؤدي ذلك إلى خروج المستوطنين في مسيرات ضد نتانياهو ووزير حربه وتحول انتصارهم المزعوم ووهمهم الزائف إلى هزيمة ساحقة تذهب به إلى السجن" .

ولفت الى ان "سرايا القدس تتحدى الرقابة العسكرية الصهيونية بالكشف عن الصور والفيديوهات التي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمقرات ومنازل المستوطنين في "غلاف غزة" والمدن المحتلة التي أصيبت بإصابات دقيقة، وقد وصلنا باستهدافاتنا إلى قلب الكيان والتي لو أفصح عنها العدو ستحول نتانياهو إلى أضحوكة ومهزلة في الشارع الصهيوني".