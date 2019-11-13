مقتل 13 شخصا وإصابة 20 على الأقل في حادث تصادم في سلوفاكيا

أعلن مسئولون سلوفاكيون عن مقتل 13 شخصا على الأقل جراء اصطدام حافلة بشاحنة بالقرب من مدينة نيترا غربي البلاد.
وأوضح المسؤولون أن "الحادث وقع بالقرب من مدينة نيترا على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة براتيسلافا".
وأعلنت الشرطة، إصابة 20 شخصا على الأقل في الحادث، فضلا عن احتمالية ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى.
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