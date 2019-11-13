مقتل 13 شخصا وإصابة 20 على الأقل في حادث تصادم في سلوفاكيا

أعلن مسئولون سلوفاكيون عن مقتل 13 شخصا على الأقل جراء اصطدام ​حافلة​ بشاحنة بالقرب من مدينة نيترا غربي البلاد.

وأوضح المسؤولون أن "الحادث وقع بالقرب من مدينة نيترا على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة براتيسلافا".

وأعلنت ​الشرطة​، إصابة 20 شخصا على الأقل في الحادث، فضلا عن احتمالية ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى.

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