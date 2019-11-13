أيمن الصفدي: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

لفت وزير الخارجية الأردني، ​أيمن الصفدي​ إلى ان "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر و​العنف​"، مشيراً إلى أنه "ليس بالعدوان على غزة تحقق ​إسرائيل​ ​الأمن​"، مفيداً بان "الأمن للجميع طريقه انتهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى انه "على ​المجتمع الدولي​ العمل على وقف العدوان على غزة فورا وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية و​الدولة​".