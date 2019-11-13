أيمن الصفدي: ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن

لفت وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إلى ان "استمرار الاحتلال سبب كل التوتر والعنف"، مشيراً إلى أنه "ليس بالعدوان على غزة تحقق إسرائيل الأمن"، مفيداً بان "الأمن للجميع طريقه انتهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى انه "على المجتمع الدولي العمل على وقف العدوان على غزة فورا وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة".
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