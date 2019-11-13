أكدت مصادر قناة "LBC" أنه "في حال التمسك برفض حكومة الاختصاصيين فإن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مستعد لاختيار شخصية سنيّة ل​رئاسة الحكومة​"، مشيرةً الى أن "الجولجلة للاسماء يمكن ان تتوقف اذا عاد الحريري عن شروطه المعلنة للصيغة الحكومية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: الحريري سيختار شخصية سنية بحال التمسك برفض حكومة اختصاصيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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