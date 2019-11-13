أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "جريحين من ال رباح سقطا نتيجة الاشتباكات في ​حوش الحريمة​ ​البقاع الغربي​". وكان مراسل "النشرة" في بعلبك قد ذكر بعد ظهر اليوم بأن "إشكالا عائليا وقع بين عائلتي أحمد ورباح في حوش الحريمة بالبقاع الغربي تضمنه اشتباكات عنيفة بالاسلحة الحربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريحان نتيجة الاشتباكات في حوش الحريمة البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.