اسامة سعد: السلطة فقدت مكانتها كجهة موثوقة لمعالجة الأزمات

اشار رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد الى انه "بحجم جرائمها على مدى سنوات وبقدرِ إنكارها لمطالب التغيير السياسي والتغيير الشامل، تفقد السلطة مكانتها كجهة موثوقة لمعالجة الأزمات، وهذا يضرب في الشرعية الدستورية للسلطات، كما يضاعف من حجم الأخطار".
ولفت سعد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بقوة تصميمها على التغيير الشامل وإنتزاع الحقوق، وبإتساعها على مستوى الوطن تتأكد الشرعية الشعبية لهذه الانتفاضة، هي الثورة المحلّقة فوق الميادين تصدح بأهدافها حناجر الشباب الثائر".
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