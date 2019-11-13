فتح الطرقات الرئيسية والداخلية في جبل البداوي ووادي النحلة

فتح المحتجون الطرقات الرئيسية في جبل ​البداوي​ التي تربط ​طرابلس​ بقضاءي ​زغرتا​ والضنية، في النقطتين اللتين كانتا مقطوعتين بالقرب من محطة عثمان للمحروقات وفي محلة جسر العبد بالقرب على مدخل العيرونية، وتم اخماد النيران وإزالة الحاويات والاطارات المشتعلة.

كما فتحت الطرق الداخلية في البداوي و​وادي النحلة​ والمنكوبين وفي محيط ​مخيم البداوي​.

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