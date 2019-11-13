الجيش: إحالة مطلق النار في خلدة على القضاء المختص

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بحادثة ​إطلاق النار​ في منطقة خلدة، أحالت ​مديرية المخابرات​ المعاون أول شربل حجيل على ​القضاء​ المختصّ، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق معه في الحادثة التي أدّت إلى استشهاد علاء أبو فخر.

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