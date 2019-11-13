نقيب أصحاب المستشفيات: سنصل الى وقت لا نستطيع فيه استقبال المرضى

أعلن نقيب أصحاب ​المستشفيات​ سيلمان هارون "اننا لن نستقبل الجمعة المرضى في العيادات الخارجية للأطباء بالمستشفيات ولن نُسجل عمليات باردة وسنحصر الأمور بالحالات الطارئة فقط"، مشيراً الى "أننا سنصل الى وقت لا نستطيع فيه استقبال المرضى، وهذا دق ناقوس الخطر للمسؤولين للوعي لخطورة المرحلة، وقد اتصلنا بجميع المسؤولين ولكن المشكلة هي مادية و​الدولة​ عاجزة عن تسديد الفواتير للمستشفيات مما أوقع الأخيرة في عجز كبير".

وفي حديث تلفزيوني له، أكد هارون أنه "على ​المصارف​ أن تؤمن العملة ب​الدولار​ للمستوردين للتمكن من تحوبل ​المال​ للخارج، الستوكات الموجدودة تكفي شهر أو شهر ونصف وكل أسبوع سيكون هناك نقص بمواد معينة".

ولفت الى أن "هناك اشياء خطرة قد تؤدي لوفاة المريض في المستشفى"، مشدداً على "اننا بصلب أزمة كبيرة لا تحمل تأجيل بالأيام واليوم يجب ان يحل الموضوع ويوضع على السكة".

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