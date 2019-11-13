فرنسا تدعو لإقامة "ركيزة" اوروبية داخل الحلف الاطلسي









اسماء السيد - باريس: قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بيرلي الاربعاء أن على الدول الاوروبية ان تقيم معا "ركيزة" لها داخل الحلف الاطلسي، وذلك تعليقا على تصريحات مثيرة للجدل للرئيس ايمانويل ماكرون تحدث فيها عن "موت دماغي" للحلف.

وقالت الوزيرة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي "حين تحدث رئيس الجمهورية عن موت دماغي للحلف الاطلسي، هذا لا يعني موت الحلف الاطلسي لكن (..) لا أحد يمكنه انكار الازمة التي تمر بها المنظمة".

وشددت أنه "بالتأكيد وعلى المستوى العسكري المحض تسير الامور (على ما يرام) والحلف الاطلسي أداة صلبة (..) لكن لا ينبغي ان يحجب ذلك الاساسي".

ونددت الوزيرة الفرنسية خصوصا ب"النقص الصارخ في جهود الدفاع لدى الاوروبيين في وقت ينبغي فيه أن يشكلوا ركيزتهم الخاصة داخل الحلف" الاطلسي.

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من جانب آخر تحدثت الوزيرة عن وجود "شكوك جدية بشأن ضمانة الامن الاميركية" و"تساؤل عميق بشأن التضامن مع الحلفاء حين يهاجم الاتراك تحديدا من يكافحون داعش" في سوريا.

وأضافت "لا يمكننا ان نكون راضين على هذا الوضع" مؤكدة أن "فرنسا ستدعو في قمة (الحلف) بلندن الى بدء عملية تفكير في مستقبل الحلف".

وختمت "لن يكون هناك دفاع أوروبي بدون الحلف الاطلسي والعكس صحيح".

وكان ماكرون الذي جعل من الدفاع الاوروبي احد أبرز معاركه، اثار موجة من الاحتجاجات في مستهل تشرين الثاني/نوفمبر داخل الحلف الاطلسي بعد اعتباره الحلف في حالة "موت دماغي".

وانتقدت تصريحاته المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة المعينة للمفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لين، وهما على غرار العديد من الاوروبيين يشككون في امكانية تدبر أمر الدفاع الاوروبي عسكريا بدون الاميركيين.

