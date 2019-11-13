فيضانات "تاريخية" تغرق البندقية.. وحل واحد لمواجهة الكارثة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty البندقية.. جرح لن تمحى آثاره

وبلغت درجة ارتفاع منسوب المياه 187 سنتيمترا (74 بوصة)، مساء الثلاثاء، مما يعني أن أكثر من 85 بالمائة من المدينة الإيطالية قد غمرتها المياه.

وكان أعلى مستوى مسجل هو 198 سنتيمترا (78 بوصة) عام 1966.

قال لويجي بروجنارو، عمدة البندقية، إن التغير المناخي سبب هذا "الوضع المأساوي"، ودعا لإنهاء مشروع طال انتظاره لبناء حواجز قبالة الشاطئ في أسرع وقت.

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وتهدف هذه الحواجز المنقولة تحت البحر إلى الحد من الفيضانات الناجمة عن الرياح الجنوبية، التي تدفع المد إلى البندقية.

وأضاف بروجنارو إن مستويات الفيضان تمثل "جرحا سيترك آثارا لن تمحى".