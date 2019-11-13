شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بحرب مصر على الإرهاب واحترامها لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أعضاء المنظمات الدولية، بتجربة مصر فى تمكين المرأة والقضاء على المناطق العشوائية ومشاريع الحماية الاجتماعية، كما أثنت الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان على التقرير المصرى، والتعاون المؤسسى والدبلوماسى بين مصر والمجلس القومى لحقوق الانسان، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والحوار، موضحين أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تشهد تقدما ملحوظا خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والحق فى السكن وحياة كريمة.

وقال ممثلو الدول إنهم يقدرون الدور المصرى فى محاربة الإرهاب، وقدرتها على تحقيق توازون بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب، وأشاد عدد من أعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان بقدرة مصر على تنفيذ 224 توصية من أصل 300 توصية على تقريرها الأخير.



الوفد المصرى بجنيف الوفد المصرى بجنيف

جاء ذلك خلال عرض المستشار عمر مروان وزير شؤن مجلس النواب لتقرير مصر أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثون لآلية الاستعراض الدورى الشامل.

وعبر عدد من ممثلى الدول إعجابهم بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، مطالبين مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها.

وأشادت مجموعة الدول الأوربية بحزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تمكين أكبر للمرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للمرأة فى البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة التى تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على 6 وزيرات مؤثرات فى القرار الحكومى اقتصاديا واجتماعيا.

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الوفد المصرى بمجلس حقوق الإنسان الوفد المصرى بمجلس حقوق الإنسان

وقال ممثل الاتحاد الروسى إنهم يدركون صعوبة ومشقة محاربة الإرهاب والقدرة على التوازن بينه وبين حقوق الإنسان، مشيدا بعملية الإصلاح الاقتصادى المصرى وما حققه من نجاحات.

وأضاف ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يقدر حرب مصر على الإرهاب والمحاولات التى يبذلها المسؤولين المصريين والمؤسسات من أجل تحقيق توازن.

وأشادت جمهورية الجبل الأسود بالجهود المصرية لصالح تمكين المرأة، وشكرت سريلانكا مصر على تأسيس اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة، وقال ممثلو فلسطين والسودان وتونس وأوغندا، إن تجربة مصر للتمكين الاقتصادى والاجتماعى هى تجربة رائدة، وتؤكد تعاونها مع المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وأشادت أفغانستان وباكستان بجهود مصر فى محاربة الإرهاب.







