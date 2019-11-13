شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: أوامر إيرانية عاجلة لـ"تميم" وراء بناء أكبر حسينية شيعية بـ 100 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، عن بناء أكبر حسينية شيعية في قطر، تنفيذًا للتعليمات الإيرانية وإرضاءً لتوجهاتهم، ما يؤكد أن الدولة باتت مستعمرة إيرانية وتركية بعيدة عن الوطن العربي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد تلقى اتصالاً هاتفيًّا من مسؤول رفيع المستوى في إيران، تضمن أوامر بتنفيذ وعده بالبَدْء في تنفيذ حسينية "البحارنة" الإيرانية، وتكفَّل تنظيم الحمدين بتكاليف البناء من أموال شعبه؛ حيث بلغت قيمتها 100 مليون ريال.

واستطرد موقع قطريليكس، تم تداول مقطع فيديو مُثير للغضب، يوثِّق الحسينية الشيعية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته "أمل بنت جاسم" على حسابها الخاص على "تويتر"، وكشفت اللقطات تواجد عدد من الأشخاص وبعضهم من جنسيات دول خليجية؛ ما أثار انتقاد عدد كبير من الناشطين.

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وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هذه اللقطات أثارت استياء المواطنين، مؤكدين أن إنفاق هذه الأموال على بناء حسينية إيرانية يؤكد أن الدوحة تابعة لإيران، فيما تساءل الكثيرون عن موقف قناة الجزيرة البوق الإعلامي الأول لـ"تميم بن حمد" وحليفيه إيران وتركيا، وتجاهلها لمثل هذا الخرق والخلل في بنيان الدولة.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لاستغلال إيران وتركيا، الأموال القطرية لتنفيذ طموحاتهما في الانتشار والتوسع في المنطقة العربية، وذلك في ظل حاجة تنظيم الحمدين هذه الصداقة المُسببة، لتنفيذ أطماعها في العالمية، التي باتت تتقلَّص مع توسّع النفوذ التركي والإيراني في قطر، وتفاقم أزمة المقاطعة مع الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" منذ 5 يونيو 2017 على خلفية دعمها الجماعات الإرهابية وتدخلها في الشأن الداخلي للدول العربية.