شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة : مصر تواجه حرب شرسة من حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئبس حزب الوفد، أن مصر تواجه حرب شرسة ومستمرة من نوعية حروب الجيل الرابع ، لافتًا إلي أن الشعب المصري يجب أن يكشف عن معدنه الأصيل لحماية الدولة من هذه الحرب.

وأضاف أبو شقة في تصريحات صحفية علي هامش احتفالية الحزب بعيد الجهاد اليوم، أننا نوجه هذه الرسالة للأجيال الجديدة حول كفاح الشعب في القرن العشرين محذرين من حروب "السوشيال ميديا" والشائعات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أبو شقة إلي أن تماسك الشعب وجيشه وشرطته وقيادته المخلصة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمت مصر من السقوط، مطالبا أن يكون هذا اليوم هوعيد وطني للمصريين جميعا كعيد الاستقلال في أمريكا.

حضر الاحتفالية، وزير الاوقاف ورئيس الحزب السابق محمود أباظة ومحمد أبو العينين وسعد الجمال ونهال عنبر و مني مكرم عبيد .