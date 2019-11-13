شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان": الوفد المصرى تقدم بعرض "جيد" فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر استطاعت أن تقدم نفسها تقديم جيد خلال الاستعراض الدورى الشامل من خلال تقرير من 13 محور أهمها قانون العمل الأهلي وتمكين المرأة من خلال 25% من مقاعد الوزارة وتعديلات الدستور بجعل 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات له، أن من بين المحاور قانون التحرش ومنع زواج القاصرات ومنع الختان وتعيين المرأة فى كل المناصب فى القضاء والبنوك ومنصب محافظ وخلافه و تكافل وكرامة لـ10 مليون مواطن و100 مليون صحة وخطة القضاء على فيروس سي.

وأشار الى أن من بين المحاور خطة القضاء على العشوائيات وقانون ذوى الاعاقة وقانون المجلس القومى لحقوق الانسان واستيعاب حوالي 5 ملايين لاجئ من كل دول الصراعات ودمجهم فى المجتمع دون عمل معسكرات ومنع الهجرة غير الشرعية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و المرصد العالمي لمكافحة التطرف وإنشاء 3600 كم طرق وتحسين البنية التحتية واتفاقية حقوق الطفل وانخفاض البطالة إلى 7.5%.