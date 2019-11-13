شكرا لقرائتكم خبر عن "تفنيد أكاذيب الإخوان".. برلمانى: تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان موضوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالتقرير الذى عرضته مصر، ممثلا فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والذى تناول فيه الرد على كافة الأكاذيب والمغالطات التى تروجها الجماعة الإرهابية وأنصارها فى الداخل والخارج .

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وأضاف أبو العلا، فى بيان له اليوم، أن التقرير الذى قدمته مصر فى أعمال الدورة 34 للاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جينيف كان موضوعيا وتناول كافة الملفات التى تخص حقوق الإنسان فى مصر فضلا عن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات.

وقال عضو مجلس النواب، إن التقرير فند كل الأكاذيب التى يتم ترويجها وعرض الدور الذى قامت به الدولة المصرية فى مجال تمكين المرأة فى كافة المجالات ومواجهة الجهود المبذولة فى مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بالإضافة إلى تقنين اوضاع ما يزيد عن 1235 كنيسة، مشيرا إلى أن تم التوضيح أن مصر ليس بها معتقلين كما يزعم الجماعة الإرهابية وأنصارها وان كافة المحبوسين كان خلفية وقائع ضبط قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر.