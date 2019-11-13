تركيا / الشرطة تعتقل الصحفي البارز أحمد ألتان بعد أسبوعٍ من إطلاق سراحه

وكالات - قالت شرطة مدينة اسطنبول التركية إن الصحفي والكاتب البارز أحمد ألتان عاد رهن الاحتجاز مساء أمس، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، بعد نحو أسبوع من الإفراج عنه من السجن لاتهامه فيما يتعلق بمحاولة انقلاب.

وقبع الصحفي البالغ من العمر 69 عاما في السجن منذ اعتقاله في 2016 بعد شهرين من محاولة انقلاب قالت أنقرة إن شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن دبرتها. ولم يخرج ألتان سوى يوم الاثنين قبل الماضي.

وأثارت قضية ألتان انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومن حلفاء غربيين لتركيا إذ أثار نطاق الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب ضد من يشتبه في أنهم من أنصار كولن قلقهم.

وأظهرت لقطات مصورة وصور نشرتها وسائل إعلام تركية ألتان وهو يبتسم ويلوح لدى اقتياد ضباط شرطة مكافحة الإرهاب له للسجن من منزله في اسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن الشرطة اصطحبته لمقرها في اسطنبول بعد خضوعه لفحص طبي.

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وصدرت بحق ألتان وشقيقه وصحفيين آخرين أحكام بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بمساعدة شبكة كولن. وأدين ألتان مجددا الأسبوع الماضي في إعادة محاكمة لكن السلطات أفرجت عنه لانقضاء فترة الحبس.

وينفي ألتان وآخرون الاتهامات المنسوبة لهم.

وذكرت الوكالة أن محكمة أعلى درجة ألغت قرار الإفراج عن ألتان أمس الثلاثاء وأمرت باعتقاله على أساس أن هناك مخاطرة بأنه سيهرب من البلاد.