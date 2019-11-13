المبعوث الأممي غسان سلامة : مجلس الأمن صار عقيمًا في ليبيا

إعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن مجلس الأمن وصل إلى مرحلة العقم.
وفسر ذلك في حوار بثته إذاعة الجزائر الدولية أمس، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، "عقم مجلس الأمن بعجزه عن إيجاد أي تسوية للمسألة الليبية".
وركز سلامة "على الدول الكبرى أن تتوصل إلى اتفاق حول الملف الليبي دون إتخاذ القرارات بدلاً عن الليبيين".
وأبدى سلامة إنزعاجا من قصور مجلس الأمن الذي عقد أعضاؤه 14 إجتماعا حول قضية فرقاء ليبيا دون أن يتوصلوا إلى شيء.
ولم يخف سلامة قلقه من أن التوافق الليبي –لإرتباطاته الخارجية- سيخرب بسهولة "ما لم يحدث توافقا دوليا حول الملف".
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