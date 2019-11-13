بينهم قيادي .. مقتل عدد من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في تعز

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي مصرعه مع عدد من عناصره، بنيران قوات الجيش اليمني غرب مدينة تعز.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت " أن القيادي الحوثي قتل مع أكثر من عشرة عناصر من المليشيا، يوم أمس الثلاثاء، أثناء

محاولة فاشلة لتسللهم باتجاه مواقع في منطقتي حذران والصياحي.



كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات المليشيا الحوثية، في وادي "حذران"، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، وكبدتها خسائر.