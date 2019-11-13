الكويت تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت الكويت، اليوم الأربعاء، واستنكرت بشدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

وقال مصدر مسؤول - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه -

إن هذا العدوان يأتي استمرارا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، موضحا أنه لن يقود إلا إلى مزيد من العنف وتقويضا لفرص إحلال السلام.



وناشد المصدر المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات، وبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم، حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اغتال قائد (سرايا القدس) بهاء أبو العطا وزوجته، بينما إستشهد العشرات في الغارات الإسرائيلية المتواصلة.