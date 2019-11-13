انتخاب راشد الغنوشي رئيسًا لمجلس نواب الشعب التونسي الجديد

انتُخب راشد الغنوشي، النائب عن حركة النهضة، رئيسًا لمجلس نواب الشعب التونسي الجديد بعد حصوله على 123 صوتًا من أصواب نواب البرلمان.
وقد تنافس على هذا المنصبأربعة نواب، فيما حصل غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي على 45 صوتًا، وحصد مروان فلفال النائب عن حركة "تحيا تونس" 18 صوتًا، بينما حصلت عبير موسي النائبة عن الحزب الدستوري الحر على 21 صوتًا.
كانت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي المنتخب قد انطلقت صباح اليوم /الأربعاء/، وأدى النواب المنتخبون اليمين الدستورية للمدة النيابية الثانية 2019-2024.
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