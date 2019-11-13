قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا وتعتدي على آخر في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً من أمام بوابة الراشدية بالقدس المحتلة، واعتدت على آخر أمام باب العامود.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا شاباً لم تعرف هويته، عقب الاعتداء عليه بالضرب أمام بوابة مدرسة الراشدية، ونقلوه إلى
(الديوك التحتا) شمال مدينة أريحا، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي أريحا، هدمت قوات الاحتلال، منزلا قيد الإنشاء، وكرفاناً سكنياً، في منطقة
واستنكر محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى النيل من صمود أبناء الشعب، وكسر إرادته.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإجراءات العقابية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.
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