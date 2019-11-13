شريف جاد : مشاركة روسية بملتقى ارسينوى تأتي بعد غياب طويل بمصر

تجرى فعاليات ملتقى ارسينوى الدولي للفن المعاصر، والتي ستنطلق صباح السبت 16 نوفمبر الجاري بمحافظة الفيوم ويمتد حتى 21 نوفمبر.

وتأتي الفعالية برعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واليكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية ورئيس المراكز الثقافية الروسية فى مصر وبمشاركة 8 دول ( مصر ,روسيا , امريكا , فرنسا , الهند , بولندا , النرويج , الفلبين ) بدورها قالت الدكتورة دينا طريف الفنانة التشكيلية ومؤسس وقوموسير الملتقى ان ملتقى ارسينوى يتبنى مفهموما جديدا للملتقيات الدولية للفن المعاصر والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوطن ويهدف الي استثمار الطبيعة الجميلة والحضارة العريقة والاماكن السياحية فى مصر كمصدر للاستلهام الفني وسوف يتاح لفناني الدول المختلفة التعامل فنيا مع البيئة الساحرة فى ظلال النخيل بالفيوم ورسم اعمالهم بهدف تقديم كل هذه الابداعات فى الحفل الختامي بنهاية الملتقى. الملتقى ان ملتقى ارسينوى يتبنى مفهموما جديدا للملتقيات الدولية للفن المعاصر والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوطن ويهدف الي استثمار الطبيعة الجميلة والحضارة العريقة والاماكن السياحية فى مصر كمصدر للاستلهام الفني وسوف يتاح لفناني الدول المختلفة التعامل فنيا مع البيئة الساحرة فى ظلال النخيل بالفيوم ورسم اعمالهم بهدف تقديم كل هذه الابداعات فى الحفل الختامي بنهاية الملتقى. كما يتضمن نشاط الملتقى برنامجا ثقافيا متميزا للضيوف حيث تنظم زيارات للاهرامات وسواقي الهدير بالفيوم وبحيرة قارون لمشاهدة الطيور المهاجرة وزيارة الغابة المتحجرة وديمية السباع وقصر الصاغة وصحراء شمال بحيرة قارون ومتحف الكاريكاتير وبيت الخزف ومنتجع كوم الدكة لمشاهدة الزراعة الحيوية.

وقال شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافى الروسي ن مشاركة الفنان و الروسي ديميتري افيرجانوف تأتى بعد غياب 30 عام عن مصر وان تنظيم الملتقى يأتى فى اطارالاستعداد لعام الثقافة المصرية الروسية فى2020 بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

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