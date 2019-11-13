كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 13/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة قوات الأمن العراقية بقنابل يدوية

أصيب عدد من قوات بغداد بينهم ضابط بجروح خلال تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || بدء أول جلسة علنية لـ"عزل ترامب"

أعلن النائب الأميركي آدم شيف اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل دونالد ترامب "من دون ضغينة ولا تأخير"، وذلك عند افتتاح مرحلة الجلسات العلنية من التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || وزير إسرائيلي: نقوم بتوسيع عملية قطاع غزة

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتش، اليوم الأربعاء، القيام بالاستعدادات المطلوبة لتوسيع عملية قطاع غزة بما فيها إمكانية التوغل العسكري.

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