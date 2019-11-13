كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة "صرين" في عين العرب وتدمرها متجهة إلى الحسكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحبت قافلة ضخمة لجيش الاحتلال الأمريكي من قاعدته العسكرية في صرين جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي بعد تدميرها بالكامل، نحو قاعدة "قسرك" بريف الحسكة فيما يبدو أنه تمهيد لانسحابها كليا من سوريا باتجاه إقليم كردستان العراقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة إن الرتل الأمريكي الذي عبر بلدة تل تمر منذ أيام قادما من الحدود العراقية باتجاه ريف حلب الشمالي، غادر اليوم قاعدة صرين بالاتجاه المعاكس وعبر منطقة تل تمر بريف الحسكة الغربي ودخل إلى قاعدة " قسرك" بريف بلدة تل بيدر على طريق الحسكة – الدرباسية، وذلك بعد تدميره لقاعدة صرين بشكل كامل.

وأضاف المراسل أن القافلة الأمريكية تتكون من 170 شاحنة محملة بالذخيرة والمدرعات والمواد اللوجستية والآليات الثقيلة ووصلت قبل قليل إلى قاعدة "قسرك" بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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ونقل المراسل عن مصادر محلية بريف حلب تأكيدها أن عملية خروج القافلة من قاعدة صرين ترافق مع سماع دوي انفجارات ضخمة في القاعدة، بغية تدمير بعض التجهيزات داخل القاعدة بشكل كامل.

وأوضح أن القافلة الأمريكية حطت رحالها مؤقتاً في قاعدة "قسرك" بريف الحسكة استعداداً للانسحاب باتجاه معبر التونسية "سيمالكا" غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، مع احتمال توجه جزء من هذه القافلة نحو حقول النفط السورية الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الأمريكي.