كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن تدمير مصنع لإنتاج الصواريخ بعيدة المدى في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى "موجة واسعة من الضربات الجوية" ضد مواقع تابعة لـ"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة شملت استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية بعيدة المدى في رفح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، إن الجيش كثف خلال موجة الضربات هذه "من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف" ضد "الجهاد الإسلامي"، في إشارة إلى الهجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على قطاع غزة.

وتحدث أدرعي عن "موقع لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى". ونشر صورة ملتقطة من الجو لـ"المصنع" المستهدف.

مضيفًا، أن الطيران الحربي استهدف أيضا "مقر قيادة لواء خانيونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل الناشط في المنظومة الصاروخية للجهاد الإسلامي، آدم أبو حدايد".

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كما قال أدرعي إن "منظومة إنتاج القذائف الصاروخية تعتبر منظومة داخلية تعتمد عليها الجهاد الإسلامي حصريا لتحديث وصيانة الترسانة الصاروخية التي بحوزتها".

مركدًا علي، أن البحرية الإسرائيلية "هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد الإسلامي والتي تم استخدامها للتدريبات استعدادا لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية في المجال البحري بالإضافة إلى مجمع عسكري لتدريبات القوة البحرية للجهاد الذي يستخدم أيضا كمخزن للأسلحة".