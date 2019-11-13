"يونامي": على السياسيين العراقيين تولي المسؤولية لبدء الإصلاحات

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي

جينين هينيس بلاسخارت،

مساء الثلاثاء، بأنه على السياسيين العراقيين تولي المسؤولية لبدء الإصلاحات.

ويتواصل الحراك السياسي في العراق، اليوم الأربعاء، مع وصول رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، قبيل ساعات من جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة مطالب الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع.

أكدت

وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجع الديني، علي السيستاني، الاثنين، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد من خلال تدخل إيران إلى اتفاق على بقاء النظام.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية المطالبة بـ"إسقاط النظام" عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية.

وصباح الأربعاء، التقى بارزاني برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بغداد. ومعروف أن لدى الرجلين علاقة شخصية جيدة، كما أن أربيل أعلنت دعمها للحكومة الحالية.

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كما بحث بارزاني مع رئيس الجمهورية برهم صالح العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم و"الأوضاع الأمنية والسياسية وأهمية تعزيز الاستقرار في البلاد".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الإقليم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الذي سيرأس جلسة البرلمان بعد الظهر بحضور بلاسخارت.

ومن المتوقع أن تطلع بلاسخارت أعضاء البرلمان على لقائها بالسيستاني، والموقف الأممي من الأحداث.

وأعلنت بلاسخارت بعد لقائها السيستاني، الاثنين، في النجف، أن المرجع الديني أقر خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.

وأعطى المرجع أيضاً زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات.