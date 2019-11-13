كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تدعو السيسي لحضور مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سفير ألمانيا في القاهرة سيريل جان نول، دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر "مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا".

وذكرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد يومي التاسع عشر والعشرين من نوفمبر، في برلين.

وسيشارك في المؤتمر عدد من القادة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص في أفريقيا، ودول "مجموعة العشرين. وقال سيريل جان نول، إنه "من المتوقع عقد اجتماعات ثنائية واجتماعية على هامش أعمال المؤتمر".

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وأوضح السفير في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة: "هذه المبادرة تستهدف دعم اقتصاديات الدول الأفريقية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، التي تسرع من نمو هذه الاقتصاديات".

مؤكدًا علي، أن "مصر لديها علاقات متميزة مع محيطها الأفريقي والآسيوي، وأن رئاستها للاتحاد الأفريقي ستسهم في إطلاق المبادرات لدعم الاقتصاديات الأفريقية".