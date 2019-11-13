كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن تدمير أهداف في قاعدة القرضابية الجوية في سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، تدمير أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت.

وتشمل قاعدة القرضابية الجوية، غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن مقاتلات القوات الجوية العربية الليبية استهدفت المواقع بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي.

وأكد المسماري، أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبة 100٪ وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

Advertisements

وأشار إلى أنه تم تنفيذه غارات جوية بعدة طائرات مقاتلة انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد ونفذت مهامها بكل دقة، ما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات الموجعة هو تدمير القدرات والإمكانات وحرمان الميليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها.

وقال إن السلاح الجوي الليبي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار في جميع الظروف ليلا ونهارا.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي منذ أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس.