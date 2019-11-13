قررت الاستماع لجبران والرداد قبل اتخاذ العقوبة.. لجنة التأدية تُوقف الهيلالي 6 مباريات نافذة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لست مباريات نافذة في حق بكر الهيلالي، لاعب فريق نهضة بركان، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، وذلك على خلفية طرده في اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه الوداد الرياضي، لحساب مؤجل الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية.

من جهة أخرى، قررت اللجنة استدعاء كل من يحيى جبران لاعب الفريق الأحمر، والحكم الداكي الرداد، الذي قاد مباراة الوداد والنهضة، في 21 من الشهر الجاري للاستماع إليهما، في حادث البصق الصادرة من جبران، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، التي كلفته الطرد من المواجهة في آخر أنفاسها.

ويأتي استدعاء لجنة التأديب للاعب الوداد، والحكم الرداد، من أجل اتخاذ العقوبة اللازمة في حق جبران، علما أن تقرير حكم المواجهة، لم يُشر إلى بصق متوسط ميدان بطل المغرب، بعد الطرد الذي تعرض له.

يذكر، أن الفريق البرتقالي، قام بإصدار عقوبة الإيقاف لمباراتين في حق الهيلالي، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهما، كما قدم النادي اعتذاره للجماهير المغربية عن التصرفات الصادرة عن لاعبه، في اللقاء الذي انتهى بفوز النهضة بهدف دون رد.