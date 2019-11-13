عمال الإنعاش الوطني ينتفضون.. يهددون بمسيرة وطنية لاسترجاع حقوقهم

هدد عمال، وموظفو الإنعاش الوطني في كل ربوع المملكة، بخوض مسيرة وطنية، نهاية الشهر الجاري، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل نحو البرلمان، في العاصمة الرباط.

وأوضحت النقابة الوطنية لعمال، وموظفي الإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء، الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن المسيرة المرتقبة، ستمظم تحمل شعار “سوا اليوم سوا غدا… الحقوق ترجع ولابد”.

ويأتي هذا الاحتجاج، بسبب ما أسموه عمال وموظفي الإنعاش الوطني، “التجاهل والتهميش المتعمد من قبل وزارة الداخلية حيال ملف قطاع الإنعاش الوطني”.

ولفت النقابة المذكورة الانتباه إلى “وضع عمال، وموظفي الإنعاش الوطني، واصفة إياه بـ”الكارثي”، إضافة إلى أنه “لا يحترم أي قانون، ويستغل عمال وموظفي الإنعاش الوطني، أبشع استغلال”.