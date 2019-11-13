مصممة الأميرات سليمة السباعي تمثل المغرب في الإمارات

بعد غيابها عن المعارض وحفلات الأزياء لفترة بسبب الحمل والولادة تعود المصممة المغربية، سليمة السباعي والتي لقبت بمصممة الأميرات، لعالم الازياء كالمصممة المغربية الوحيدة التي تمثل المغرب بمعرض “فاشن تكنولوجي اند ارت” بمدينة دبي بالإمارات. وتشارك سليمة السباعي في المعرض كمصممة، وكمساعدة أيضا في التنظيم إلى جانب شريكتها من الجزائر إكرام maison zafira ضيفة شرف المعرض. ويتضمن المعرض الذي يمتد على مدى ثلاث أيام عرضا للأزياء، وحفل عشاء على شرف الحضور. وسينظم الحدث المذكور، أيام 15 و16 و17 نونبر الحالي، ويترأس التنظيم بشرى حمدي وزوجها، ويسعى هذا المعرض للتعريف بالثقافة الإفريقية بالإمارات بحضور شخصيات وأسماء وازنة.

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